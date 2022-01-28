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В Ульяновской области при жесткой посадке Ми-8 погиб один человек, еще два члена экипажа пострадали

28 января 2022 23:53
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По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 Минобороны в Ульяновской области, еще два члена экипажа пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По уточненной информации с места происшествия, все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался", - сказали в военном ведомстве.

По данным министерства, остальные члены экипажа вертолетом поисково-спасательной службы эвакуированы на ближайший аэродром для доставки в лечебное учреждение.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, при посадке вертолет ударился о землю и завалился на бок, у него отвалился хвост. Топливо разлилось, но не загорелось. На месте ЧП работают следователи, спасатели установили для них световую башню.

В пресс-службе Минздрава региона ранее сообщили, что в результате падения вертолета пострадали три человека.

По данным Минобороны, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, вертолет следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск. "Предварительно установлено, что из-за технических проблем он жестко сел на лед реки Волги в 2-3 км от берега", - сообщили в экстренных службах. Воздушное судно под воду не ушло, находится на льду.

 

Фото:   Александр Карпушкин/ТАСС

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