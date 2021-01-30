В Ульяновской области объявили траур после ДТП с 12 погибшими

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Губернатор Ульяновской области объявил в регионе траур после ДТП под Сызранью, в котором погибли 12 человек.

Днем траура объявили 31 января.

Как отметил губернатор Сергей Морозов, в ДТП погибли десять жителей Ульяновской области, еще пятеро получили серьезные травмы и попали в больницу.

Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области: «Наш регион скорбит. Произошедшая авария — большое горе для жителей Ульяновской области. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», пишет НТВ.

Автокатастрофа под Сызранью (Самарская область) произошла накануне, 29 января, вечером. Микроавтобус Citroen столкнулся с фурой DAF и легковой машиной Chevrolet Niva. Жертвами ДТП стали 12 человек, еще 13 были госпитализированы.

Фото: pixabay.com