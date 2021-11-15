В уличном бассейне Тольятти нашли погибшего мужчину

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Спасатели Центра гражданской защиты отработали нестандартный вызов. Им пришлось эвакуировать погибшего мужчину из труднодоступного места.

Вещи мужчины были аккуратно разложены на бортике.

По словам очевидцев, в резервуаре фонтана спорткомплекса «Кристалл» на улице Баныкина в воде был обнаружен труп.

Спасатели использовали гидрокостюмы и альпинистское снаряжение, чтобы достать тело из уличного бассейна, пишет 63.ру.

— Мужчина (на вид 25-35 лет) был полностью раздет, без признаков утопления, одежда аккуратно сложена на бортике резервуара. На видео с камер наблюдения видно, что во втором часу ночи 15 ноября погибший неоднократно купался в резервуаре, периодически выходя из него и возвращаясь в воду. Глубина резервуара составляет 80 см. Причины такого поведения и смерти мужчины предстоит выяснить полицейским, — рассказал руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

Фото: Андрей Дербенев / Facebook.com