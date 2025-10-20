В Улан-Удэ задержали заведующую производством после отравления 89 человек

124

Заведующую производством цеха готовой пищевой продукции задержали в Улан-Удэ, где готовой продукцией компании "Восток" в сети магазинов "Николаевский" отравились 89 человек, в том числе 49 детей. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

"Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов", - говорится в сообщении.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), пишет ТАСС.