В Уфе экстренно сел самолет, летевший в Самару

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Транспортная прокуратура проводит проверку из-за ЧП с самолетом Екатеринбург - Самара. Воздушное судно недолетело до пункта назначения, вынужденно приземлившись в Уфе.

По данным правоохранителей, все произошло в среду, 25 августа, примерно в 16:40 по московскому времени. Самолет ATR-72 с 60 пассажирами на борту сел на запасной аэродром в столице Башкирии. Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, причина - техническая неисправность.



Отметим, что посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал. Пассажирам предоставили запасной самолет.



Надзорное ведомство проверит все обстоятельства инцидента и оценит действия должностных лиц. Если прокуроры выявят какие-либо нарушения, будут приняты соответствующие меры реагирования, сообщает Сова.инфо.