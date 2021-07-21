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В Турции на горной дороге джип с туристами сорвался в обрыв

21 июля 2021 19:10
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Пострадали два россиянина.

Два гражданина России пострадали в результате ДТП на юге Турции. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.

"Генконсульство подтверждает, что 21 июля около 14.00 на горной дороге в местечке Акчаты (уезд Аланья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического джипа, перевозившего на экскурсию группу местных и иностранных туристов. По информации правоохранительных органов, в результате аварии погиб один иностранный гражданин и пострадали девять человек, включая двух граждан России. Они госпитализированы в медицинское учреждение Аланьи, где находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.

 

Фото из открытых источников

 

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