В Турции погибли 12 человек в ДТП с автобусом

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Пассажирский автобус в Турции выехал на встречную полосу и попал в ДТП, погибли 12 человек. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«В районе Соргун города Йозгат вышедший из-под контроля пассажирский автобус выехал на встречную полосу. Погибли 12 человек, 19 получили ранения», — говорится в сообщении NTV. Дорога, по которой ехал автобус, находилась на возвышенности. Автобус после выезда на встречную полосу слетел в обрыв.

На место ЧП выехал губернатор Йозгата (район в центральной Турции) Мехмет Али Озкан. Он отметил, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, пишет Ура.ру.