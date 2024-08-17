В Турции не могут взять под контроль лесные пожары

Около 3 тысяч человек тушат лесные пожары в турецком Измире.
Сильный ветер осложняет борьбу с лесными пожарами, вспыхнувшими в курортном Измире на западе Турции. Об этом сообщает TRT Haber.
По информации телеканала, огонь уже достиг жилых кварталов. С возгораниями борются с помощью авиации и наземной техники.
Как уточняет глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, сейчас огнеборцы пытаются взять под контроль 27 пожаров, пишет Смотрим.
"В Измире с воздуха и на земле продолжают работать 596 единиц техники и 2965 человек", – написал Алтун в соцсети Х.