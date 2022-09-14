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В Турции на курорте вспыхнул лесной пожар

14 сентября 2022 09:03
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В Турции на курорте вспыхнул лесной пожар

В турецком курортном городе Мугле, в районе Ула вспыхнул сильный лесной пожар. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По информации вещателя, огонь, который разрастается под воздействием ветра, угрожает некоторым населенным пунктам. «В борьбе с пожаром участвуют 31 наземная машина, 19 машин для подачи воды, 23 наземные команды, пять бульдозеров и около 100 работников лесного хозяйства регионального управления лесного хозяйства Муглы, а также пожарные бригады муниципалитетов», — отмечают авторы, сообщает Лента.

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