В центре Самары снова обвалилась стена дома

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Утром в среду, 14 апреля, в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. На улице Садовой, 5 рухнула стена жилого дома.

— Это трехэтажное здание. Стена обрушилась частично. Из дома эвакуировали 14 человек, в том числе 5 детей. Никто из них не пострадал. Погибших нет, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Заместитель прокурора области Алексей Павлов коррдинирует работу правоохранительных и контролирующих органов

Сотрудники ведомства выясняют, что могло послужить причиной происшествия. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, дом 1917 года постройки. В 2015 году его признали аварийным.

— Площадь обрушения составила 12 кв. метров, — рассказали в ГУ МЧС.

Городские власти должны обеспечить граждан временным жильем. Пока же в здании администрации Самарского района на улице Некрасовской, 56 развернули пункт временного размещения, пишет 63.ру.

Похожий случай был в сентябре 2020 года на улице Галактионовской, 153. Сейчас здание восстанавливают. 18 марта 2021 года история повторилась уже по адресу: улица Галактионовская, 84. Там обрушилась стена двухэтажного дома. При этом жильцы знали, что здание находится в аварийном состоянии, но отказывались переезжать во временное жилье, так как им не нравились его месторасположение и качество.

Фото: прокуратура Самарской области