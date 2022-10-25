в центре Самары произошел крупный пожар

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В Самарском районе Самары загорелось двухэтажное здание. Крупный пожар вспыхнул на улице Куйбышева, 31б. Очевидцы прислали в редакцию видео с места происшествия.

По словам очевидцев, некогда здание считалось административным, однако сейчас пустует и постепенно разрушается.

— Двухэтажный дом расселен. Сообщение о пожаре поступило в 10:08. В тушении задействованы 40 человек, пострадавших нет. Горит первый этаж. Площадь пожара — 120 квадратных метров, — прокомментировали ситуацию 63.RU в ГУ МЧС России по Самарской области.