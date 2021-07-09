В центре Самары горел частный расселенный дом

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В четверг, 8 июля в 16:05 в экстренную службу поступило сообщение о возгорании в историческом центре областной столицы.

Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, на ул. Арцыбушевской загорелся частный расселенный дом №172. Пожар тушили 78 человек, 18 единиц техники. В 16:30 его удалось локализовать на площади 150 кв. м.

Ликвидация возгорания была объявлена в 18:02. В управлении отметили существовавшую угрозу распространения огня на соседние деревянные здания, которую сняли оперативными действиями пожарно-спасательных подразделений.

Погибших и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается, пишет Самру.ру.