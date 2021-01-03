В центре Петербурга произошел выброс пламени из-под тротуара

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Выброс пламени из-под тротуара произошел на Садовой улице в Центральном районе Санкт-Петербурга, причиной могло стать короткое замыкание электропроводки, передает ТАСС. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По прибытии установлено: произошло, предположительно, к/з [короткого замыкания] в силовом кабеле с последующим выбросом пламени и нарушением целостности тротуарного покрытия на площади 2 м. кв", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, в воскресенье 19:38 мск в управление поступила заявка о взрыве. На месте работали специалисты газораспределительной организации "Петербурггаз", утечки газа не обнаружено. В результате инцидента никто не пострадал. На объекте будут работать бригада компании "Россети Ленэнерго".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе распределительной сетевой компании, нарушение не привело к отключению потребителей от электроэнергии. "Открытого возгорания нет, в настоящий момент место происшествия огорожено, опасности для пешеходов не представляет, - добавила собеседница агентства. - В результате технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ произошло поднятие участка асфальта".

Фото: соцсети