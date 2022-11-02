В центре Москвы грузовик врезался в такси и смял его об автобус

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У грузового автомобиля, въехавшего в такси на улице 1905 года в центре Москвы, могли отказать тормоза. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы в среду, 2 ноября, пишут "Известия".

«По предварительным данным, к трагедии мог привести отказ тормозов у грузового автомобиля», — сказали ТАСС.

Ранее в этот день водителя грузовика задержали, передает НСН. Речь идет о 27-летнем гражданине Белоруссии.

Авария произошла утром 2 ноября. Грузовик врезался в такси и смял его об автобус, сообщает телеканал «Звезда». Жертвами ДТП стали два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. Также пострадал один из пассажиров автобуса, который стоял перед такси.

Водитель грузовика покинул место аварии. По данным «Известий», за грузовиком числится более 100 штрафов на общую сумму 106,5 тыс. рублей, из них 14 тыс. не были оплачены.

В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное.

Компания «Яндекс Такси» сообщила, что окажет помощь семьям таксиста и пассажирки, погибшим в ДТП.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/"Известия"