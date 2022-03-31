В Центральном районе Тольятти в один день две женщины пострадали в ДТП

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30 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 15:40 в Центральном районе Тольятти. Женщина-водитель 1966 года рождения (с марта 2021 года к административной ответственности привлекалась 3 раза), управляя автомобилем «Renault KAPTUR», двигалась по Автозаводскому шоссе. В районе д. №6 водитель допустила проезд на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем «Ваз 2110» под управлением водителя 1997 года рождения, который выезжал на Автозаводское шоссе со стороны парковки торгового центра. Женщине-пассажиру автомобиля «Ваз 2110» назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 20:40 в Центральном районе Тольятти. Женщина-водитель 1951 года рождения (с марта 2021 года к административной ответственности не привлекалась), управляя автомобилем «LADA XRAY», следовала по ул. Мира. В районе д. №98 водитель не уступила дорогу и совершил наезд на женщину-пешехода 1935 года рождения, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщине-пешеходу назначено амбулаторное лечение.