Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти задержали подозреваемого в грабеже на автомойке
В Тольятти задержали подозреваемого в грабеже на автомойке
С 1 апреля Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки
С 1 апреля Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки
Русский вошел в пятерку ведущих языков мира
Продажи путевок с кэшбеком в детские лагеря начались 31 марта в России
Продажи путевок с кэшбеком в детские лагеря начались 31 марта в России
В Самарскую область прибыл четвертый поезд с вынужденными переселенцами
В Самарскую область прибыл четвертый поезд с вынужденными переселенцами
Стартовал прием заявок для участия в конкурсе грантов в сфере физической культуры и спорта в Самаре
Стартовал прием заявок для участия в конкурсе грантов в сфере физической культуры и спорта в Самаре
Каждого пятого похитителя автомобильных деталей интересуют зеркала
Каждого пятого похитителя автомобильных деталей интересуют зеркала
В Центральном районе Тольятти в один день две женщины пострадали в ДТП
В Центральном районе Тольятти в один день две женщины пострадали в ДТП
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.09
-2.19
EUR 93.7
-2.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Эко-лекторий "30 шагов к природе" пройдет в Самарском зоопарке
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Центральном районе Тольятти в один день две женщины пострадали в ДТП

31 марта 2022 12:02
115
В Центральном районе Тольятти в один день две женщины пострадали в ДТП

30 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. 

Одно из ДТП произошло в 15:40 в Центральном районе Тольятти. Женщина-водитель 1966 года рождения (с марта 2021 года к административной ответственности привлекалась 3 раза), управляя автомобилем «Renault KAPTUR», двигалась по Автозаводскому шоссе. В районе д. №6 водитель допустила проезд на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем «Ваз 2110» под управлением водителя 1997 года рождения, который выезжал на Автозаводское шоссе со стороны парковки торгового центра. Женщине-пассажиру автомобиля «Ваз 2110» назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 20:40 в Центральном районе Тольятти. Женщина-водитель 1951 года рождения (с марта 2021 года к административной ответственности не привлекалась), управляя автомобилем «LADA XRAY», следовала по ул. Мира. В районе д. №98 водитель не уступила дорогу и совершил наезд на женщину-пешехода 1935 года рождения, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщине-пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Двое пострадали в ДТП в Новокуйбышевске
30 марта 2022, 12:30
Двое пострадали в ДТП в Новокуйбышевске
Водитель автомобиля «Nissan Almera» и женщина-пассажир автомобиля «Renault Duster» госпитализированы. Происшествия
326
На трассе в Самарской области столкнулись 8 машин
29 марта 2022, 11:16
На трассе в Самарской области столкнулись 8 машин
По предварительным данным причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия. Происшествия
409
В Самаре на Ново-Вокзальной водитель сбил женщину
28 марта 2022, 13:56
В Самаре на Ново-Вокзальной водитель сбил женщину
Она перебегала проезжую часть к месту остановки трамвая. Происшествия
563
  • Консультант плюс
В центре внимания
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
29 марта 2022  14:00
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
680
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
29 марта 2022  12:38
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
527
самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
29 марта 2022  11:48
Самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
650
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
29 марта 2022  09:25
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
529
В Парке дружбы народов в Самаре пройдет фестиваль муниципалитетов.
28 марта 2022  21:32
Дмитрий Азаров наградил заслуженных работников культуры региона
751
Весь список