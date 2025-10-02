В целях обеспечения безопасности населения на территории Самарского региона внедряется новая система оповещения

259

В целях обеспечения безопасности населения и оперативного информирования о возможных чрезвычайных ситуациях на территории региона внедряется новая система оповещения. С сентября 2025 года операторы сотовой связи начали рассылку SMS-сообщений о потенциальной угрозе, связанной с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Данная мера является частью единой системы гражданской обороны и предназначена для своевременного доведения информации до каждого жителя, независимо от его местонахождения.

Это делается:

• для оперативного предупреждения граждан о возможной опасности и снижения рисков для жизни и здоровья населения;

• для информирования о необходимых действиях в условиях угрозы;

• для поддержания стабильной работы систем жизнеобеспечения.

Особое внимание уделено вопросам надежности и доступности информации. Даже в условиях возможных перебоев или ограничения работы мобильного интернета SMS-уведомления будут доставляться на телефоны абонентов, что гарантирует получение сообщения каждым жителем.

Возможные ограничения в работе мобильного интернета и связанные с этим неудобства носят временный и вынужденный характер. Эти меры применяются для обеспечения безопасности граждан и предотвращения действий противника. Все ограничения краткосрочные и будут сняты сразу после нормализации обстановки. Важно понимать, что враг, используя БПЛА, совершает атаки по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению. Поэтому органы власти обязаны принять все возможные меры, чтобы предупредить людей о надвигающейся угрозе и минимизировать последствия.

Сообщения формируются и рассылаются исключительно государственными структурами. Это исключает возможность дезинформации со стороны украинских сил, ведущих информационную войну против России, и использовать такие рассылки для дезинформации с целью распространения паники среди мирного населения нашей страны.

Просим вас сохранять спокойствие при получении подобных уведомлений и внимательно следовать содержащимся в них инструкциям.