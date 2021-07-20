В транспорте Тольятти за неделю упали и получили травмы три пассажира

На минувшей неделе в Тольятти произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 пассажира общественного транспорта.
12 июля в 09:30, 60-летний водитель, управляя автобусом «МАЗ103465», в районе дома № 4 на Молодежном бульваре, при торможении допустил падение 89-летней пассажирки, которая шла по салону, не держась за поручень. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерке понадобилась медицинская помощь.
15 июля в 13:55, 56-летний водитель, управляя троллейбусом «АКМС 321», в районе дома № 18 на ул. Революционной, при резком торможении, допустил падение 86-летнего пассажирки, которая стояла в салоне троллейбуса, держась за поручни. В результате падения пожилая женщина получила травмы.
18 июля в 14:35, 51-летний водитель, управляя автобусом «МАЗ», в районе дома № 43 «Б» на ул. Лизы Чайкиной, при резком торможении допустил падение 50-летней пассажирки, которая стояла в салоне, не держась за поручень. В результате женщине понадобилась медицинская помощь.
Чтобы избежать опасных ситуаций и причинение вреда своему здоровью, находясь в общественном транспорте необходимо соблюдать элементарные правила безопасности:
Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти