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В Тольяттинском участковом лесничестве локализованы два очага возгорания   

16 августа 2021 13:43
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Борьба со стихией продолжается.

По данным тольяттинской ЕДДС, 16 августа в 11:42 система видеонаблюдения за городскими лесами зафиксировала возгорание во 2-м квартале Тольяттинского участкового лесничества, передает sova.info.

Приехавшие на место службы пожаротушения обнаружили два очага возгорания. По данным на 12:55, площадь первого составила около 1 га, второго - около 600 кв. м. К тушению привлечена техника МБУ "Зеленстрой" и МКУ "Тольяттинское лесничество".

На данный момент огонь на двух участках локализован. Борьба со стихией продолжаются. На месте работают 86 человек и 18 единиц техники.

 

Фото: администрация Тольятти

Теги: горит лес Тольятти

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