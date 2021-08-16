В Тольяттинском участковом лесничестве локализованы два очага возгорания   

126

По данным тольяттинской ЕДДС, 16 августа в 11:42 система видеонаблюдения за городскими лесами зафиксировала возгорание во 2-м квартале Тольяттинского участкового лесничества, передает sova.info.



Приехавшие на место службы пожаротушения обнаружили два очага возгорания. По данным на 12:55, площадь первого составила около 1 га, второго - около 600 кв. м. К тушению привлечена техника МБУ "Зеленстрой" и МКУ "Тольяттинское лесничество".



На данный момент огонь на двух участках локализован. Борьба со стихией продолжаются. На месте работают 86 человек и 18 единиц техники.

Фото: администрация Тольятти