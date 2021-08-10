В тольяттинской частной стоматологической клинике умерла 10-летняя девочка

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Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти в связи со смертью ребенка в одной из частных стоматологических клиник города возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"8 августа в одной из частных стоматологических клиник Тольятти девочке 2011 года рождения проведено лечение кариеса с применением аппарата для ингаляционной анестезии. После отключения подачи наркоза у ребенка зафиксировано нарушение сердечного ритма. Проведенные реанимационные мероприятия результата не дали, зафиксирована клиническая смерть", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс экспертиз, изъята вся необходимая документация.

Фото: пресс-служба СУ СК СО