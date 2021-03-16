В Тольятти запретили продавать просроченные продукты

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В одном из магазинов г. Тольятти организацией по защите прав потребителей были выявлены товары с давно истекшим сроком годности. С целью восстановления прав неопределенного круга потребителей организация обратилась в суд. В ходе заседания было принято решение обязать владельца сети магазинов прекратить реализацию просроченных и некачественных продуктов.

В отделении судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти в отношении должника-организации возбудили исполнительное производство. Должника уведомили о необходимости добровольного исполнения решения суда в пятидневный срок, иначе будут приняты меры.

После получения предупреждения о возможности применения мер принудительного воздействия должник-организация решение суда исполнила. Просроченные продукты были убраны с полок.