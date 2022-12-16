В Тольятти задержан водитель иномарки, скрывшийся с места ДТП

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18 ноября текущего года в районе д.16 по Лесопарковому шоссе в городе Тольятти водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» допустил столкновение с тремя транспортными средствами, после чего скрылся с места ДТП. Очевидцы произошедшего успели запомнить регистрационный номер иномарки и ее цвет и передали информацию в ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.

На розыск транспортного средства незамедлительно ориентировали личный состав отдела полиции и ближайшие автопатрули.

В ходе розыскных мероприятий мужчина, находящийся за рулем дорогостоящей иномарки был задержан - им оказался 43-летний безработный житель Тольятти. Полицейские доставили водителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанный вину в содеянном признал. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния).

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде ареста сроком на одни сутки.

Уважаемые водители! Согласно п. 2.5 ПДД РФ, при дорожно-транспортном происшествии, водитель причастный к нему, обязан немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, в соответствии с требованиями п. 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.