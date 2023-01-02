В Тольятти задержан владелец фирмы-однодневки

Я нашел ошибку
Главные новости:
О его заслугах перед Отечеством свидетельствуют многочисленные награды. 
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни участника Сталинградской битвы Сергея Алехина
Пёс и его новая тольяттинская семья отправили на Донбасс подарки для четвероногих друзей, ищущих хозяев.
Пёс Марик из Мариуполя обрел новый тёплый дом, любовь и заботу в Тольятти
По словам Дмитрия Азарова, под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки.
"Нахожусь на постоянной связи с Минобороны": Дмитрий Азаров - о ситуации в Макеевке
В случае, если те или иные организации будут уличены в недобросовестном исполнении обязанностей, на них незамедлительно составят соответствующие акты.
В ночь на 3 января уборка города продолжится силами 163 единиц техники и 132 рабочих
Реннеру 51 год.
Звезда Marvel Джереми Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая
Возвращайтесь скорее домой с Победой.
"Серебряные" волонтёры Приволжского района вяжут для наших мобилизованных солдат шерстяные носки
Оперативные задачи выполняют в соответствии с изменением погодных условий.
В Самаре службы благоустройства и коммунальщики трудятся в усиленном режиме
Тольяттинцы могли прослушать информацию об опасности выхода на лед водоемов в период ледостава.
Инспекторы ГИМС оповестили тольяттинцев об опасности выхода на лед, используя подвижной пункт оповещения
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти задержан владелец фирмы-однодневки

2 января 2023 11:43
272
В Тольятти задержан владелец фирмы-однодневки

По подозрению в совершении преступления участковыми уполномоченными отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти задержан 40-летний ранее судимый местный житель. По версии полицейских, мужчина, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратился в отделение одного из банков. Там он получил учетные данные. После этого злоумышленник за вознаграждение в размере более 5 тысяч рублей передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ​ ч.1 ст. 187​ УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают, что санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег, метель
2 января 2023  10:11
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег, метель
291
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
31 декабря 2022  12:13
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
845
В Нефтегорске начало работать поликлиническое отделение районной больницы.
30 декабря 2022  14:37
Выполнили взятые обязательства: Дмитрий Азаров открыл социальные учреждения в районах области
727
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
30 декабря 2022  13:56
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
611
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
30 декабря 2022  12:59
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
1117
Весь список