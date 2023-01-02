В Тольятти задержан владелец фирмы-однодневки

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По подозрению в совершении преступления участковыми уполномоченными отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти задержан 40-летний ранее судимый местный житель. По версии полицейских, мужчина, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратился в отделение одного из банков. Там он получил учетные данные. После этого злоумышленник за вознаграждение в размере более 5 тысяч рублей передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ​ ч.1 ст. 187​ УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают, что санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.