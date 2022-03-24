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В Тольятти задержан подозреваемый в в сбыте поддельных денег

24 марта 2022 12:00
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В Тольятти задержан подозреваемый в в сбыте поддельных денежных средств

Продавец магазина обратил внимание на нечеткий серийный номер купюры и вызвал сотрудников полиции.

В полицию обратился  администратор продуктового магазина, расположенного в Автозаводском  районе г. Тольятти, с сообщением, что один из покупателей пытается расплатиться за товар купюрой номиналом 5 000 рублей, как ему показалось, с признаками подделки.

Работник магазина под благовидным предлогом ушел в комнату администратора и вызвал полицию.

Благодаря бдительности работника торговой точки, который обратил внимание на яркий цвет и нечеткость серийного номера на банкноте и своевременно вызвал сотрудников полиции, подозрительного покупателя задержали оперуполномоченные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции из ближайшего отдела полиции. 
         Изъятую сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Тольятти банкноту направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Согласно справки эксперта купюра  изготовлена самодельным способом, с использованием цветной струйной печати и электрографического оборудования.

Сотрудники полиции установили личность задержанного. Им оказался 40-летний официально нигде не работающий местный  житель.

Мужчина пояснил  полицейским, что нашел  купюру  на улице, понял что она поддельная, но все равно решил потратить ее по собственному усмотрению.  Данная версия в настоящее время тщательно проверяется сотрудниками полиции.

         Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Судом, по ходатайству органа следствия, ранее не судимому  подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

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