В Тольятти задержали автоледи с поддельными правами

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В середине ноября на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя автомобиля «Лада Приора». В ходе административной процедуры водитель – женщина, 1998 года рождения, жительница г. Жигулевска предъявила полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнения в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования экспертами ЭКЦ ГУ МВД России

по Самарской области установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, безработная женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе опроса задержанная признала свою вину и пояснила сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрела через Интернет.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.

Нередко водители, купившие себе фальшивое удостоверение, считают, что уголовная ответственность грозит только тем лицам, которые непосредственно их изготовили, но это заблуждение. Так, за саму подделку, дальнейшую продажу, а также применение поддельных водительских прав грозит привлечение к уголовной ответственности.

Подделка водительских прав – это не просто фальсификация официального документа, а еще угроза обществу и безопасности граждан.