В Тольятти за три месяца текущего года выявили более 23 фактов продажи алкоголя подросткам

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В Тольятти за три месяца текущего года выявили более 23 фактов реализации алкогольной продукции лицам, не достигшим 18 лет. Составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.16 КоАП РФ. В нескольких случаях факты продажи спиртного несовершеннолетним были задокументированы полицейскими повторно, в связи с чем возбуждены уголовные дела по статье 151.1 УК РФ.

Так, в начале апреля сотрудники полиции в магазине расположенном на улице Автостроителей, выявили факт продажи алкоголя 16-летнему подростку. Полицейские установили, что ранее продавец уже привлекалась к административной ответственности за подобное действие. Женщина знала, что за повторное нарушение ей будет грозить уголовная ответственность. Сотрудниками отдела дознания Управления МВД России по г. Тольятти по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

В ходе реализации оперативно-профилактического мероприятия «Безопасное детство» полицейские провели 96 рейдов, целью которых стало выявление незаконной торговли спиртных напитков несовершеннолетним, сообщает облМВД.