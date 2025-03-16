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В Тольятти за один день произошло два ДТП со средствами индивидуальной мобильности

16 марта 2025 12:51
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В Тольятти за один день произошло два ДТП со средствами индивидуальной мобильности

15 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек, погиб - 1. 

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе Тольятти. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, в 20:15 час. 35-летняя женщина, управляя средством индивидуальной мобильности, двигалась по внутриквартальному тротуару со стороны ул. Степана Разина в направлении ул. Юбилейной. В пути следования, возле д. 15 по ул. Фрунзе нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, предположительно, не справилась с управлением и упала, после чего с места ДТП госпитализирована.

Также в Тольятти  в 00:40 час. 43-летний мужчина, управляя СИМ, двигался по ул. 40 лет Победы со стороны ул. Ворошилова в направлении ул. Автостроителей. В пути следования возле д. 69, допустил падение. Лицо, управляющее СИМ, и его пассажир – 37-летняя женщина, получили травмы головы. После обследования медиками им рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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