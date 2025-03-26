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В Тольятти водитель вышел из автомобиля, а тот наехал на женщину

26 марта 2025 11:40
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В Тольятти водитель вышел из автомобиля, а тот наехал на женщину

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. 25 марта в 13:20 час. 45-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102, незарегистрированном в установленном порядке, в жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21, 5.22, возле дома № 80 по ул. Автостроителей покинул транспортное средство, не приняв необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение. Автомобиль наехал на женщину 1951 года рождения, которая стояла перед ним. Пешеходу медиками после осмотра рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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