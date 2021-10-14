В Тольятти водитель сбил женщину

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13 октября на территории Самарской области зарегистрировано пять ДТП, в которых шесть человек получили ранения различной степени тяжести. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

Одно из ДТП произошло в 08:20 в Тольятти. Водитель 1970 года рождения, стаж вождения которого составляет 12 лет, двигался на автобусе «Peugeot» по ул. Шлюзовая со стороны ул. Севастопольской в направлении ул. Никонова. На нерегулируемом перекрестке ул. Никонова и ул. Шлюзовая, допустил наезд на женщину 1954 года рождения, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.