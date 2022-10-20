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В Тольятти водитель сбил подростка и уехал

20 октября 2022 09:36
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В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал

Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении  несовершеннолетнего с ушибами, полученными в результате ДТП, установлено, что 4 сентября, примерно в 15-45 час., водитель, управляя автомобилем, предположительно черного цвета,  в районе д. 9А стр.1 по ул. Свердлова совершил наезд на 16-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора.

После чего, не оказав помощи подростку, скрылся с места происшествия.

Пострадавший самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают  осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефонам 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, 102 или ближайший отдел полиции.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.

 

Теги: ДТП

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