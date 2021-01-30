В Тольятти водитель сбил пешехода-нарушителя

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29 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. При этом 12 человек погибли, 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло 29 января в 07.40 в Автозаводском районе Тольятти. Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21103, двигаясь по Московскому проспекту со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Спортивная, в районе дома № 66 по Московскому проспекту сбил пешехода – мужчину 1974 года рождения. Тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, по предварительным данным, на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. По факту случившегося полицейские проведут проверку, сообщает облМВД.