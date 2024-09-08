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В Тольятти водитель Мерседеса за пьяное вождение получил 100 тыс. рублей штрафа

8 сентября 2024 11:45
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В Тольятти водитель Мерседеса за пьяное вождение получил 100 тыс. рублей штрафа

В апреле текущего года в дневное время во время несения службы на посту на ул. Магистральной города Тольятти для проверки документов сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль Mercedes-Benz. Во время административной процедуры полицейские выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили его от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, на что житель Самарской области ответил отказом. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что задержанный ранее признан постановлением мирового судьи г. Москвы виновным в совершении аналогичного административного правонарушения, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Мужчина решение суда не исполнил: штраф не оплатил и не сдал водительское удостоверение в подразделение Госавтоинспекции.

Возбуждённое в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ уголовное дело, отделом дознания Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти расследовано и направлено в суд.

Сотрудники полиции провели с нарушителем беседу, он раскаялся и оплатил штраф, ранее наложенный мировым судьей.

Комсомольский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей. Кроме того, преступник лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Автомобиль нарушителя конфискован в доход государства.

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