В Тольятти в подъезде десятиэтажки горел электровелосипед

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Электровелосипед стоял в подъезде многоквартирного дома на улице 40 лет Победы. Внезапно рано утром он воспламенился. Сообщение о пожаре поступило экстренным службам в 6:21.



Спустя 14 минут возгорание было ликвидировано. В тушении было задействовано 13 пожарных и 5 единиц техники.



В МЧС пояснили, что это произошло из-за короткого замыкания аккумулятора. Специалисты ведомства напомнили, что нельзя использовать поврежденную батарею. Следует соблюдать инструкцию по эксплуатации устройств, нельзя вносить в них конструктивные изменения, а ремонт нужно доверять только профессионалам.



Кроме того, опасно оставлять электротранспорт на зарядке без внимания, пишет Сова.