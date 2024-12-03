Я нашел ошибку
Главные новости:
18-летний житель Кинеля угнал машину, решив покататься
18-летний житель Кинеля угнал машину, решив покататься
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
Вячеслав Федорищев поручил оказать дополнительную помощь самарскому центру инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»
Вячеслав Федорищев поручил оказать дополнительную помощь самарскому центру инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»
В преддверии профессионального праздника юристов обучили работе с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом
В преддверии профессионального праздника юристов обучили работе с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом
Жители Самары рассказали о своих финансовых и личных целях на 2025 год
Жители Самары рассказали о своих финансовых и личных целях на 2025 год
Минпромторг: продажи новых легковушек в РФ упали почти на 30% в ноябре
Минпромторг: продажи новых легковушек в РФ упали почти на 30% в ноябре
В Тольятти в подъезде десятиэтажки горел электровелосипед
В Тольятти в подъезде десятиэтажки горел электровелосипед
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 107.18
-0.56
EUR 112.8
-1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти в подъезде десятиэтажки горел электровелосипед

3 декабря 2024 13:30
106
В Тольятти в подъезде десятиэтажки горел электровелосипед

Электровелосипед стоял в подъезде многоквартирного дома на улице 40 лет Победы. Внезапно рано утром он воспламенился. Сообщение о пожаре поступило экстренным службам в 6:21.

Спустя 14 минут возгорание было ликвидировано. В тушении было задействовано 13 пожарных и 5 единиц техники.

В МЧС пояснили, что это произошло из-за короткого замыкания аккумулятора. Специалисты ведомства напомнили, что нельзя использовать поврежденную батарею. Следует соблюдать инструкцию по эксплуатации устройств, нельзя вносить в них конструктивные изменения, а ремонт нужно доверять только профессионалам.

Кроме того, опасно оставлять электротранспорт на зарядке без внимания, пишет Сова.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В воскресенье в Хворостянском районе ликвидировали пожар на площади 120 кв. метров
02 декабря 2024, 16:16
В воскресенье в Хворостянском районе ликвидировали пожар на площади 120 кв. метров
По прибытии огнеборцы установили, что горят дом и надворные постройки. Происшествия
489
В Самаре тушили пожар в цветочном магазине
01 декабря 2024, 20:09
В Самаре тушили пожар в цветочном магазине
Пожарные эвакуировали из помещения семь человек. Происшествия
661
В 2024 году в Самарской области тушили 454 пожара в частных банях и саунах
30 ноября 2024, 17:18
В 2024 году в Самарской области тушили 454 пожара в частных банях и саунах
Баня и сауна — это не только место для отдыха и оздоровления, но и потенциальный источник опасности, если не соблюдать правила пожарной безопасности и правила... Происшествия
745
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2024  14:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
105
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
3 декабря 2024  13:57
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
103
В этом году преобразилась третья очередь парка
3 декабря 2024  12:50
В этом году преобразилась третья очередь парка "Молодежный" в Самаре
144
В Самаре стартовала акция, которая стала уже традиционной – «Елка желаний»
3 декабря 2024  12:29
В Самаре стартовала акция, которая стала уже традиционной – «Елка желаний»
151
Вячеслав Федорищев поздравил юристов Самарской области с праздником
3 декабря 2024  10:00
Вячеслав Федорищев поздравил юристов Самарской области с праздником
175
Весь список