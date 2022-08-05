В Тольятти в ДТП пострадали женщина и трехлетний ребенок

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4 августа на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:15 в Автозаводском районе г. Тольятти. 32-летний водитель, управляя автомобилем «Renault LOGAN», двигался по Южному шоссе со стороны Обводного шоссе в направлении ул. Полякова. В пути следования, в районе дома № 89, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet Aveo» под управлением 18-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены 29-летняя женщина и 3-летний ребенок, находившиеся в момент ДТП в автомобиле «Renault LOGAN». Им назначено амбулаторное лечение.