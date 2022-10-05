В Тольятти в ДТП пострадали водитель и 4-летний малыш

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4 октября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:20 в Комсомольском районе г. Тольятти. 37-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Citroen C4», двигался по ул. Гидротехническая в направлении ул. ул. Шлюзовая. В пути следования, напротив дома № 28Б, на регулируемом перекрестке при повороте налево, не уступил дорогу автомобилю «Škoda Fabia» под управлением 43-летнего водителя, который двигался в прямом встречном направлении на разрешающий сигнал светофора, и допустил столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель автомобиля «Škoda Fabia» и 4-летний пассажир автомобиля «Citroen C4», где им назначено амбулаторное лечение.