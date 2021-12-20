В Тольятти в ДТП пострадал ребенок

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19 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 17:20 в Тольятти. Женщина 1979 года рождения, которая к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года привлекалась 18 раз, двигалась на автомобиле «Peugeot 408» по ул. Л. Чайкиной со стороны ул. Механизаторов в направлении ул. Матросова. В пути следования, в районе дома № 55 по ул. Л. Чайкиной, при повороте налево вне перекрестка, не заняла крайнее положение на проезжей части и допустила столкновение с автомобилем «Nissan Juke», под управлением женщины-водителя 1978 года рождения, которая двигалась слева, в прямом попутном направлении. Несовершеннолетнего 2012 года рождения, пассажира автомобиля «Nissan Juke» доставили в медицинское учреждения, где ему было назначено амбулаторное лечение.