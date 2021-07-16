Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших
В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших
«ОДК-Кузнецов» будет производить детали новых двигателей
«ОДК-Кузнецов» будет производить детали новых двигателей
Беспечность по отношению к персональным данным может дорого обойтись неосторожным «антипрививочникам»
Беспечность по отношению к персональным данным может дорого обойтись неосторожным «антипрививочникам»
Жители Самарской области среди самых активных участников конкурса рисунков о фронтовых собаках
Жители Самарской области среди самых активных участников конкурса рисунков о фронтовых собаках
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
В России четвертый день подряд выявлен максимум смертей от COVID-19
В России четвертый день подряд выявлен максимум смертей от COVID-19
В Самарской области стартуют масштабные рейды ГИБДД
В Самарской области стартуют масштабные рейды ГИБДД
В Самаре водитель сбил женщину с ребенком
В Самаре водитель сбил женщину с ребенком
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.22
0.1
EUR 87.83
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти в ДТП погиб 12-летний ребенок

16 июля 2021 10:09
215
В Тольятти в ДТП погиб 12-летний ребенок

В Самарской области инспекторы ГИБДД выясняют подробности аварии со смертельным исходом. Она произошла днем в четверг, 15 мая, в Центральном районе Тольятти.

— По предварительной информации, 40-летний водитель KIA Sportage на перекрестке улиц Шлютова и Победы не пропустила Lada Priora. В результате машины столкнулись. От удара иномарка перевернулась и зацепила фонарный столб, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В одной из машин сработали подушки безопасности

В результате аварии погиб 12-летний ребенок. Он находился в салоне отечественной легковушки на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут. Маленького пассажира госпитализировали, но по пути в детскую многопрофильную больницу автограда он скончался.

Еще двум пострадавшим врачи успели помочь. За помощью к врачам обратились водители KIA и Lada Priora. Им назначили амбулаторное лечение, пишет 63.ру.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП с детьми смертельное ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших
16 июля 2021, 13:58
В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших
В числе получивших травмы двое детей. Происшествия
1
В Самарской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с детьми
29 июня 2021, 10:44
В Самарской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с детьми
На дороге столкнулись две иномарки. Происшествия
1517
Трое погибли в ДТП на автодороге Самара-Оренбург – Герасимовка»
27 июня 2021, 10:54
Трое погибли в ДТП на автодороге «Самара-Оренбург – Герасимовка»
Среди них двое несовершеннолетних, еще семь пострадавших с ранениями различной степени тяжести - госпитализированы. Происшествия
912
В центре внимания
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
27
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
204
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов
16 июля 2021  11:33
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов "Единой России" на выборы в Самарскую губернскую думу
169
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
16 июля 2021  11:29
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
145
В Самарской области с 16 июля вводится обязательная вакцинация по коронавирусу для определённого круга лиц
16 июля 2021  11:18
В Самарской области с 16 июля вводится обязательная вакцинация по коронавирусу для определённого круга лиц
244
Весь список