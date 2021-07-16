В Тольятти в ДТП погиб 12-летний ребенок

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В Самарской области инспекторы ГИБДД выясняют подробности аварии со смертельным исходом. Она произошла днем в четверг, 15 мая, в Центральном районе Тольятти.

— По предварительной информации, 40-летний водитель KIA Sportage на перекрестке улиц Шлютова и Победы не пропустила Lada Priora. В результате машины столкнулись. От удара иномарка перевернулась и зацепила фонарный столб, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В одной из машин сработали подушки безопасности

В результате аварии погиб 12-летний ребенок. Он находился в салоне отечественной легковушки на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут. Маленького пассажира госпитализировали, но по пути в детскую многопрофильную больницу автограда он скончался.

Еще двум пострадавшим врачи успели помочь. За помощью к врачам обратились водители KIA и Lada Priora. Им назначили амбулаторное лечение, пишет 63.ру.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области