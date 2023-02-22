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В Тольятти уже 22 дня ищут подростка

22 февраля 2023 13:54
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В Тольятти уже 22 дня ищут подростка

Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшего 16-летнего жителя Тольятти – Кузнецова Кирилла, который 1 февраля в 7.30 час. ушел из дома,на бульваре Татищева, 15 и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Ориентировка с приметами молодого человека направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: проводится обход жилого сектора и промышленной зоны, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, предполагаемого следования подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых молодого человека, отрабатывают места возможного появления подростка. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают  жителей города, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка.

Приметы разыскиваемого: на вид 18-19 лет, рост 180 – 185 см, среднего телосложения, волосы короткие русые.

Был одет: куртка черного цвета, спортивные штаны черного цвета с надписями по бокам зеленого цвета, толстовка черного цвета в мелкий белый рисунок, ботинки черного цвета, шапка серого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району: 8(8482)93-46–02, 93-46-47, 89997011407, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.  Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

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