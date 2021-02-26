В Тольятти установлены школьники, бросившие пакет с горячей водой на девушку

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15 февраля текущего года в полицию Тольятти обратилась местная жительница и сообщила о том, что на ее несовершеннолетнюю дочь 2003 года рождения возле одного из домов по ул. 70 лет Октября неизвестный бросил пакет с горячей водой, в результате чего девушка обратилась с ожогами в медицинское учреждение.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что пакет с водой был сброшен с 8 этажа квартиры, где проживает несовершеннолетний 2009 года рождения. Полицейские опросили мальчика в присутствии родителей. Выяснилось, что в тот день к нему в гости приходили одноклассники, и в качестве забавы они решили набрать в пакеты горячую воду и сбросить их с балкона – этим занимались на протяжении уже трех дней. Как пояснили несовершеннолетние, пакеты падали на снег и не задевали прохожих, однако 15 февраля один из них, увидев на улице ранее незнакомую девочку, окликнул прохожих, чтобы обратить на себя внимание, и из хулиганских побуждений сбросил пакет вниз.

В настоящее время рассматривается вопрос о постановке на профилактический учет пятерых несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, сообщает облМВД.