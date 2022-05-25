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В Тольятти установлена мемориальная доска в честь погибшего на Украине росгвардейца

25 мая 2022 11:39
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В Тольятти установлена мемориальная доска в честь погибшего на Украине росгвардейца

В Тольятти, на фасаде здания социально-экономического колледжа, установлена мемориальная доска старшего сержанта Георгия Мелик-Алавердяна, погибшего при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на Украине. Военнослужащий Росгвардии посмертно награжден орденом Мужества.

В памятном мероприятии приняли участие родители, друзья, бывшие однокурсники по колледжу, представители Министерства образования Самарской области и администрации города, а также командование воинской части Росгвардии, дислоцированной в Тольятти. Открыли мемориальную доску воспитанники ведомственного кадетского класса имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова.

«Старший сержант Георгий Мелик-Алавердян прожил короткую, но очень яркую жизнь. И как настоящий защитник своей Родины, он ничего для нее не пожалел. Низкий поклон родителям за то, что воспитали настоящего мужчину, достойного сына своего Отечества. Память о его мужественном поступке навсегда сохранится в наших сердцах», - подчеркнул в своем выступлении на торжественной церемонии командир воинской части Росгвардии полковник Андрей Тряпичников.

Теги: Росгвардия

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