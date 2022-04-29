В Тольятти устанавливают подозреваемого в краже сумки с документами

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Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 8(917)9728619 или 112.

22 апреля текущего года в отдел полиции № 24 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель, который сообщил, что в магазине, расположенном на Южном шоссе в Автозаводском районе у него пропала сумка, в которой находились документы и денежные средства.

В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело.

Полицейские выехали по указанному адресу, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемых.

Приметы разыскиваемого мужчины: мужчина, на вид 30 – 35 лет, рост 175 – 180 см., худощавого телосложения, волос темный, короткий.

Был одет: куртка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-47-43, 93-47-16, 8(917)1234233, 112.