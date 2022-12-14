В Тольятти уголовное дело по факту гибели в аварии молодой девушки направлено в суд

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Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По версии органа предварительного следствия, обвиняемый при управлении транспортным средством, в котором находилось 4 пассажира, проявил небрежность и невнимательность к дорожной обстановке, не соблюдая скоростной режим, совершил маневр обгона с выездом на полосу встречного движения, вследствие чего допустил столкновение с другим автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия двум пассажирам, которые следовали в салоне автомобиля под управлением обвиняемого, причинён тяжкий вред здоровью. Одна пассажирка (девушка 2003 года рождения) погибла.

Данное дорожно-транспортное происшествие явилось результатом грубого нарушения обвиняемым Правил дорожного движения Российской Федерации, которыми водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного). На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещен выезд для обгона или объезда на полосу встречного движения. Скоростной режим не должен превышать установленных ограничений и обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

Вышеуказанные нарушения Правил, допущенные обвиняемым, состоят в прямой причинной связи с наступившими тяжкими последствиями в виде причинения смерти и тяжкого вреда здоровью.

По существу предъявленного обвинения уголовное дело предстоит рассмотреть Комсомольскому районному суду г.Тольятти.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.