В Тольятти участковая пресекла бытовое насилие

106

В ходе проведения проверки по факту обращения женщины в полицию в отношении местного жителя 1989 года рождения было возбуждено административное производство, предусмотренное ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои», в рамках которого назначено проведение медицинской экспертизы, собран характеризующий материал на правонарушителя, приняты меры к урегулированию конфликта между соседями.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, суд вынес постановление, согласно которому 33-летнему жителю Комсомольского района назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.



На имя начальника Главного управления ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова пришло письмо со словами признательности в адрес участкового уполномоченного полиции ОП № 23 Управления МВД России по городу Тольятти Далли Мамошиной. Местная жительница выразила благодарность майору полиции за помощь в трудной жизненной ситуации.

В своем обращении автор указала, что благодаря оперативным, грамотным и умелым действиям участкового уполномоченного полиции был прекращен затянувшийся конфликт между соседями.

Об обстоятельствах конфликта возникшего на бытовой почве рассказала майор полиции Далли Мамошина: «В феврале текущего года ко мне поступило сообщение от местной жительницы 1987 года рождения. Женщина пояснила, что ее сосед на почве личных неприязненных отношений неоднократно оскорблял ее, вел себя агрессивно, нанес побои. Конфликт соседей нес затяжной характер. Заявительница обратилась в полицию за помощью». Участковый уполномоченный полиции Далли Мамошина, прибыв по указанному адресу, установила и опросила возможных очевидцев и участников конфликта. В ходе проведения проверки по факту обращения женщины в полицию в отношении местного жителя 1989 года рождения было возбуждено административное производство, предусмотренное ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои», в рамках которого назначено проведение медицинской экспертизы, собран характеризующий материал на правонарушителя, приняты меры к урегулированию конфликта между соседями.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, суд вынес постановление, согласно которому 33-летнему жителю Комсомольского района назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу.



Далли Игоревна была приятно удивлена известию о письме со словами благодарности от местной жительницы: «Этот конфликт между соседями носил затяжной характер. Дело хоть и было довольно запутанным, но, в общем, я выполняла свою работу и более конфликтных ситуаций между заявителем и ее соседом не возникает», - улыбнулась участковая уполномоченная полиции.

«Далли Мамошина грамотно и оперативно провела свою работу, показав высокий профессионализм наряду с превосходными человеческими качествами», - отметила в письме жительница Самарской области.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.