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В Тольятти у швеи украли авто и допустили ДТП с погоней

26 июля 2024 09:26
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В Тольятти у швеи украли авто и допустили ДТП с погоней

30-летний местный житель похитил ключи от автомобиля у владелицы ателье, а затем и саму машину с парковки торгового центра.

В вечернее время 24 июля текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Тольятти обратилась местная жительница, владеющая ателье в одном из торговых центров города, и сообщила, что с парковки, пропал ее автомобиль марки Renault Sandero Stepway.

Получив информацию о подозреваемом и приметы автомобиля, экипаж отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Тольятти, несущий службу в Автозаводском районе, обратил внимание на движущуюся в потоке разыскиваемую машину и принял попытку остановить водителя данного автотранспорта. Мужчина, проигнорировав законное требование сотрудников полиции об остановке, продолжил движение с нарушением правил дорожного движения, пытаясь скрыться.

Включив специальные световые и звуковые сигналы экипаж начал преследование, о чем полицейские доложили в дежурную часть. В ходе погони к экипажу ДПС присоединились еще несколько патрульных автомобилей Госавтоинспекции.

Спустя непродолжительное время, на пересечении улиц 40 лет Победы и Свердлова, подозреваемый, управляющий автомобилем Renault Sandero Stepway, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим транспортным средством. После чего был задержан полицейскими.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель, который пояснил полицейским, что, в этот день, проходя мимо торгового центра, увидел, что у него разряжается сотовый. Обратив внимание на находившееся рядом ателье, решил зайти внутрь и попросить помочь зарядить устройство. Сотрудница любезно согласилась и, поставив, его гаджет заряжаться, продолжила выполнять очередной заказ. В это время он заметил ключи от автомобиля и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, забрал их себе. После чего поблагодарил женщину за оказанную услугу и покинул помещение. Через некоторое время нашел на парковке автомобиль и решил на нем покататься. Когда понял, что его преследует экипаж ДПС, испугался и решил не останавливаться.

 В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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