В Тольятти тушили траву и валежник на площади 6 га

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Вчера, 19 апреля, около 19.15 на территории 22 и 23 лесных кварталов, расположенных на Лесопарковом шоссе Автозаводского района Тольятти произошло возгорание травы и валежника на площади порядка 6 гектаров.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасный проезд участников дорожного движения. Возгорание ликвидировано сотрудниками ГУ МЧС России по Самарской области в 00.55 часов 20.04.2021. Пострадавших нет.

В настоящее время по факту возгорания сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего, а также должностные лица компетентных организаций, сообщает облМВД.