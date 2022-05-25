В Тольятти тушили пожар в лесу

130

В Тольятти пожарно-спасательное подразделение потушило пожар в лесу. К счастью, погибших и пострадавших нет.

По полученной информации от ГУ МЧС России по Самарской области, вечером во вторник, 24 мая 2022 года, в 16:21 поступило сообщение о возгорании в 5 квартале городского лесничества в Автозаводском районе. Прибывшее подразделение отметило, что очаг возгорания зафиксировали на площади 0,15 га. Очаг возгорания ликвидировали в 18:25.

Для тушения пожара привлекли 42 специалиста личного состава и 15 единиц техники. Угрозы жилым домам не было. По предварительной информации, причиной пожара мог быть поджог, пишет Самара-КП.