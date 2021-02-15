В Тольятти спасатели вытащили мужчину, застрявшего в решетке

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В выходные тольяттинские спасатели отработали необычный вызов.

В ночное время им пришлось выехать в один из домов на ул. Чайкиной. Один из местных жителей сообщил, что на общем балконе второго этажа между прутьями железной решетки зажат человек.

Как рассказал глава Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, приехав на место, сотрудники убедились, что вызов - не ложный. Застрявший в решетке 35-летний мужчина спал, пишет Самру.ру.

Спасатели привели человека в чувство и передали врачам. По предварительным данным, он был нетрезв, отметил представитель Центра.



Фото: Андрей Дербенев