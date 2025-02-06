В Тольятти сотрудники ППС задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина

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В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что несколько минут назад из торгового зала мужчина открыто похитил продукты питания.

Полицейские опросили сотрудников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, провели осмотр места происшествия, собрали необходимые для расследования сведения и документацию.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, получив ориентировку на розыск подозреваемого в хищении из магазина, осуществляли объезд вверенной территории, когда возле одного из многоквартирных домов заметили мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым.

Патрульные задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя 1988 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время личного досмотра в присутствии понятых у задержанного изъяли похищенный товар.

Злоумышленник сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что продукты хотел продать и приобрести запрещенные вещества, но не успел, так как его оперативно задержали сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Похищенное имущество возвращено представителю потерпевшего.