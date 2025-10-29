Я нашел ошибку
Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС
Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей
Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте «Все для Победы!»
Снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция
Следуя инструкциям мошенника, самарец перевел все свои накопления по указанным реквизитам
Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция

29 октября 2025 10:24
81
Снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция

Под контролем судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти торговый павильон на улице Коммунистической демонтирован.

Торговая точка по продаже пенных напитков располагать на земельном участке, принадлежащем администрации города. Несмотря на то, что индивидуального предпринимателя уведомили об отказе от договора аренды, он продолжал пользоваться принадлежащей городу землёй, как и прежде. Решать земельный вопрос с упрямым собственником павильона пришлось в судебном порядке.

Суд признал участок незаконно занятым и обязал мужчину демонтировать торговую точку.

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти возбудили исполнительное производство. Судебный пристав предупредил владельца павильона, что исполнение решения суда в добровольный срок позволит избежать мер принудительного воздействия. Так как хозяин торговой точки не прислушался к словам сотрудника, с него был взыскан исполнительский сбор.

Судебный пристав направила предложение взыскателю об исполнении решения суда за свой счёт с последующим возмещением расходов с должника. Взыскатель воспользовался этим правом и произвел демонтаж торгового объекта.

 

Теги: Судебные приставы

