В Тольятти росгвардейцы «по горячим следам» задержали угонщика автомобиля

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали угонщика автомобиля.

Ранним утром, следовавшей по маршруту патрулирования в Комсомольском районе Тольятти группе задержания, поступила информация от оперативного дежурного о том, что возле дома на улице Никонова угнан автомобиль «Лада Калина».

При отработке территории, прилегающей к месту происшествия, сотрудники вневедомственной охраны заметили похищенный автомобиль в соседнем дворе.

Рядом с ним находился мужчина, который при виде патрульной машины попытался скрыться, но был остановлен. В ходе беседы с правоохранителями задержанный сознался в содеянном.

Сотрудники Росгвардии передали его своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото из открытых источников