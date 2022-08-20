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В Тольятти "резиновая квартира" вместила 38 мигрантов

20 августа 2022 10:28
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В Тольятти "резиновая квартира" вместила 38 мигрантов

По данным полицейских, местный житель 1975 года рождения в середине июля текущего года незаконно поставил на миграционный учет 38 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания. Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но должных выводов не сделал и вновь преступил закон. По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.
Отделом дознания ОП №24 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

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